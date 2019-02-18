19 кг свинины и 3 кг курятины изъяли из магазинов области за год

18.02.2019 15:35 147

Специалисты Роспотребнадзора за минувший год проверили 89 предприятий работающих со свининой: мясоперерабатывающие, торгующие оптом и в розницу, точки общепита, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 18 февраля.

В итоге нашли 127 нарушений, больше половины из которых — продажа продукции без документов и маркировок. Забраковано 12 партий свинины общим весом в 19 кг.

За этот же период нашли 3 партии некачественной курятины общим весом 3 кг. Мясо птицы также изъяли.