Лже-руководителя будут судить за создание фирмы

18.02.2019 14:16 440

Калужанин представил в налоговую службу документы, чтобы зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, но оказался ненастоящим начальником, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 февраля.

Мужчина не смог ответить на вопросы о будущей работе фирмы, которую он собрался возглавить. Налоговики заподозрили неладное.

Выяснилось, что мужчину попросили зарегистрировать общество на свое имя. Случайный знакомый обещал платить ему за это по 7500 рублей в месяц.

Мужчину будут судить за незаконное использование документов для создания юрлица.