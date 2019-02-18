Подростка уже неделю разыскивают в Калуге

18.02.2019 13:43 556

14-летняя Наталья Шугаева ушла из дома утром 11 февраля и до сих пор не вернулась, сообщили в официальной группе «Лиза Алерт».

Девочка ростом 165 см, худощавого телосложения. У нее крашенные рыжие волосы до плеч и серые глаза.

Была одета: чёрная куртка, джинсы тёмно-синего джинсы,розовая шапка, тёмно-синие сапоги на шнуровке.