Карантин по бешенству ввели в Жиздринском районе

18.02.2019 12:56 233

В понедельник, 18 февраля, был введен карантин по бешенству в Жиздринском районе.

Там на прошлой неделе убили бешеную лису в деревне Каменка.

Теперь в Калужской области 7 действующих очагов бешенства. Причем 4 из них — в Жиздринском районе, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Хозяевам животных необходимо профилактически привить их от опасного заболевания, следить за кошками и собаками и при их подозрительном поведении немедленно изолировать животное и вызвать ветеринаров.