Эпидемии гриппа и ОРВИ в области нет, но школы на карантин закрывают

18.02.2019 12:15 480

За минувшую неделю в Калужской области выросло количество простуженных и гриппующих, но эпидемический порог не превышен, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю в области зарегистрировано 7769 случаев ОРВИ и 59 случаев гриппа (предыдущая неделя: 7354 и 44 соответственно). В Калуге - 3770 случаев ОРВИ и 48 случаев гриппа (предыдущая неделя: 4138 и 21 соответственно).

На карантин ушли 18 класов в 10 калужских школах: № 5, 11, 24, 21, 25, 26, 37, 36, 45, 50). С 14 по 20 февраля не учится 3а класс Шайковской школы № 2, а также дети в трёх классах школы №2 Кировского района. С 13 по 15 февраля «отдыхает» 2 класс школы №1 Мосальского района. С 11 по 16 февраля полностью прекратили занятия в «Кировском индустриально-педагогическом колледже им. А.П. Чурилина» из-за 25% отсутствующих учащихся.