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Водитель «пятнашки» пытался проскочить на «красный» и столкнулся с иномаркой

18.02.2019 11:42 0 654
Водитель «пятнашки» пытался проскочить на «красный» и столкнулся с иномаркой

В субботу, 16 февраля, на калужской улице Московской у поворота на «Торговый квартал» столкнулись ВАЗ 21150 и Kia Spectra.

По предварительным данным, 30-летний водитель «пятнашки» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Киа», который выезжал на улицу Московскую, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадал водитель отечественной легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии.


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