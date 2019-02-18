Водитель «пятнашки» пытался проскочить на «красный» и столкнулся с иномаркой

18.02.2019 11:42 654

В субботу, 16 февраля, на калужской улице Московской у поворота на «Торговый квартал» столкнулись ВАЗ 21150 и Kia Spectra.

По предварительным данным, 30-летний водитель «пятнашки» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Киа», который выезжал на улицу Московскую, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадал водитель отечественной легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии.