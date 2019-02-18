Потолок частично обрушился в обнинском спортзале

18.02.2019 09:53 366

Плиты подвесного потолка рухнули в обнинском спортзале на улице Шацкого в минувшие выходные, сообщила администрация наукограда.

Две плиты упали из-за того, что протекла крыша и они намокли. Угрозы здоровью людей нет.

На втором этаже спортзала отключили электричество, чтобы избежать короткого замыкания. В понедельник специалисты должны осмотреть место протечки и решить, как ее устранить.