Хозяин дачи обжегся при пожаре дома в Кременках

18.02.2019 09:17 275

В воскресенье, 17 февраля, вечером загорелась дача в СНТ «Кременки» Жуковского района.

Одноэтажный деревянный дом вспыхнул в 20:39. Его тушили 6 пожарных на двух спецмашинах, но спасти небольшое здание не удалось — дача выгорела полностью.

Во время пожара пострадал 51-летний хозяин дома, он получил ожог правой руки, но от госпитализации отказался, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По предварительным данным, пожар начался из-за неправильной работы печи.