Калужанин украл 60 тысяч с карточки из-за ошибки

18.02.2019 08:47 3347

29-летний житель Калуги украл с карточки местной жительницы в общей сложности более 60 тысяч с помощью мобильного банка, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 февраля.

Мобильный банк карточки потерпевшей по ошибке привязали к телефону молодого человека. Благодаря этому он длительное время снимал с чужого счета различные суммы.

Мужчина признал вину и вернул женщине все деньги. Следователи обратились в суд, чтобы закрыть уголовное дело и только оштрафовать воришку.