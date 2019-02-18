Бывший Плитспичпром горел в Балабаново

18.02.2019 08:00 605

Цех балабановской фабрики «Союз-центр» (бывший Плитспичпром) загорелся в воскресенье, 17 февраля, около полудня. В цехе фабрики загорелись отходы пилометариалов. Пожар тушили 20 человек и 4 спецмашины. В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины возгорания уточняются.



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