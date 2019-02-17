В области ожидают резкое усиление ветра

17.02.2019 13:50 66

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает жителей области о непогоде.

Так, по данным синоптиков, сегодня, 17 февраля, в ближайшие часы юго-западный ветер усилится до 12-17 м/с. Ветреная погода продержится до конца суток.

МЧС напоминает гражданам о необходимости быть осторожными и без крайней необходимости не покидать свои дома.