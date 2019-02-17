В Жуковском районе загорелась баня

17.02.2019 11:25 166

Вчера, 16 февраля, в Жуковском районе пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области потушили загоревшуюся на улице Советская баню.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в огне никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара принимали участие 6 человек и 2 специальных машины. Направленный на место инспектор ГПН выяснит причины возгорания.