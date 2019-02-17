В Жуковском районе загорелась баня

Вчера, 16 февраля, в Жуковском районе пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области потушили загоревшуюся на улице Советская баню.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в огне никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара принимали участие 6 человек и 2 специальных машины. Направленный на место инспектор ГПН выяснит причины возгорания.
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