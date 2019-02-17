Мужчина вмешался в чужую разборку и сам попал под суд

17.02.2019 11:19 439

Мужчине во время вечерней прогулки показалось, что у дверей кафе назревает конфликт, и он решил вмешаться.

Но парням, выяснявшим отношения, не понравилось вмешательство третьего лица. Возникла перепалка, и фигурант ударил своего оппонента. Пострадавшего подняли и оказали помощь, а мужчина направился домой.

Полиция возбудила уголовное дело, и теперь любитель вмешаться в чужие разборки ответит перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.