Канализацию в домах неплательщиков коммуналки в Обнинске забьют заглушками

Обнинские коммунальщики усиливают давление на должников.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.name руководитель одной из управляющих компаний, коммунальный долг жителей в зоне его ответственности составляет уже 42 миллиона рублей.
Бороться с неплательщиками будут сурово: уже приготовлена первая партия заглушек на систему водоотведения для установки в их квартирах. Перед применением суровых мер, работники УК обещают предупредить жителей объявлениями на подъездах и вручением извещений лично в руки должникам.
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