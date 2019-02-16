Канализацию в домах неплательщиков коммуналки в Обнинске забьют заглушками

16.02.2019 17:41 280

Обнинские коммунальщики усиливают давление на должников.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.name руководитель одной из управляющих компаний, коммунальный долг жителей в зоне его ответственности составляет уже 42 миллиона рублей.

Бороться с неплательщиками будут сурово: уже приготовлена первая партия заглушек на систему водоотведения для установки в их квартирах. Перед применением суровых мер, работники УК обещают предупредить жителей объявлениями на подъездах и вручением извещений лично в руки должникам.