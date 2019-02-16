Уголовное дело завели на женщину, присвоившую найденную сумку

Жительница Сухиничского района присвоила найденную на автобусной остановке женскую сумку.
Добычей воровки стал кошелек, где лежали 5,3 тысячи рублей. Деньги женщина забрала себе, а сумку выбросила. Но вскоре бдительные граждане ее обнаружили, и найдя внутри документы и записку с номером телефона, связались с владелицей имущества, которая немедленно обратилась в полицию.
Как сообщила пресс-служба УМВД области, похитительницу вычислили, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных недалеко от остановки. Припертая к стенке неопровержимыми фактами, похитительница во всем созналась и вернула кошелек хозяйке. Теперь ей придется объясняться в суде по уголовной статье «Кража».
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