Уголовное дело завели на женщину, присвоившую найденную сумку

16.02.2019 13:41 212

Жительница Сухиничского района присвоила найденную на автобусной остановке женскую сумку.

Добычей воровки стал кошелек, где лежали 5,3 тысячи рублей. Деньги женщина забрала себе, а сумку выбросила. Но вскоре бдительные граждане ее обнаружили, и найдя внутри документы и записку с номером телефона, связались с владелицей имущества, которая немедленно обратилась в полицию.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, похитительницу вычислили, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных недалеко от остановки. Припертая к стенке неопровержимыми фактами, похитительница во всем созналась и вернула кошелек хозяйке. Теперь ей придется объясняться в суде по уголовной статье «Кража».