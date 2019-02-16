За попытку дачи взятки полицейскому женщина ответит по уголовной статье

16.02.2019 10:25 304

Жительница соседнего региона, торговавшая товаром без маркировки, желала избежать административной ответственности и передала сотруднику полиции 15 000 рублей в качестве взятки. Страж порядка доложил об этом своему руководству и торговку привлекли к уголовной ответственности, направив в следственные органы материалы для возбуждения дела.



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