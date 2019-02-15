Сахар, яйца и оптовое топливо дешевеют в области

15.02.2019 15:36 240

За минувшую неделю в магазинах федеральных сетей немного подорожали гречка, макароны, мясные полуфабрикаты, мороженная рыба, сыр и плоды с овощами, сообщила в пятницу, 15 февраля, пресс-служба областного правительства.

Подешевели в регионе сахар-песок, говядина, свежий сладкий перец и куриные яйца.

Также снизились оптовые цены на топливо. Бензин подешевел на 1,5%, зимнее дизельное топливо на 0,6%. На розничную стоимость нефтепродуктов это не повлияло.