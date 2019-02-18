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Пенсионерка украла телефон у молодой мамы в автобусе

18.02.2019 06:04 0 184
Пенсионерка украла телефон у молодой мамы в автобусе

Молодая женщина, ехавшая с маленьким ребенком, оставила телефон на сиденье в автобусе, когда выходила на остановке, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Гаджет забрала себе 68-летняя пенсионерка. Она отключила телефон и спрятала в карман. Через некоторое время бабушка продала сотовый знакомому за 5 тысяч.

Пенсионерку будут судить за кражу. Ей грозит до 2 лет колонии.


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