Пенсионерка украла телефон у молодой мамы в автобусе

18.02.2019 06:04 184

Молодая женщина, ехавшая с маленьким ребенком, оставила телефон на сиденье в автобусе, когда выходила на остановке, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Гаджет забрала себе 68-летняя пенсионерка. Она отключила телефон и спрятала в карман. Через некоторое время бабушка продала сотовый знакомому за 5 тысяч.

Пенсионерку будут судить за кражу. Ей грозит до 2 лет колонии.