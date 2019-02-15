Кондровская районная больница задолжала за тепло 455 тысяч

15.02.2019 20:43 170

ЦРБ «Дзержинского района», которая находится в Кондрово, должна была за 2018 год по госконтракту заплатить 3,6 миллиона за отопление, но просрочила выплаты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 февраля.

Больница задолжала 455 тысяч рублей.

Всего на конец января, муниципальные учреждения задолжали деньги за выполненные госконтракты 14 поставщикам. После вмешательства прокуратуры 2 долга на сумму 313 тысяч были погашены. Остальные пока нет.