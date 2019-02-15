Заключенные в товарковской колонии будут пилить бревна и делать поддоны

15.02.2019 14:21 121

Руководители колонии №3 в Товарково заключили договор с индивидуальным предпринимателем на распиловку круглого леса, сообщила пресс-служба УФСИН в четверг 14 февраля.

Пилить деревья будут заключенные. В месяц распиливать планируется около 100 куб.м.

Также в перспективе в колонии планируют производить поддоны, это позволит трудоустроить больше заключенных.

Прибыль от работ направят на укрепление материально-технической базы учреждения.