В день всех влюбленных поймали всего 9 пьяных водителей

За четверг, 14 февраля, на дорогах Калужской области произошло 1 серьезное ДТП в котором пострадал 1 человек и 70 более мелких, в которых бились только машины.
За день инспекторы оштрафовали почти 3 тысячи нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди них 9 водителей были нетрезвы, обычно пьяных останавливают порядка 12. Также 11 водителей нарушили правила перевозки детей, 4 выехали на полосу встречного движения.
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