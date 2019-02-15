В день всех влюбленных поймали всего 9 пьяных водителей

15.02.2019 18:56 95

За четверг, 14 февраля, на дорогах Калужской области произошло 1 серьезное ДТП в котором пострадал 1 человек и 70 более мелких, в которых бились только машины.

За день инспекторы оштрафовали почти 3 тысячи нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди них 9 водителей были нетрезвы, обычно пьяных останавливают порядка 12. Также 11 водителей нарушили правила перевозки детей, 4 выехали на полосу встречного движения.