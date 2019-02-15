За год приставы заставили прийти в суд 2,5 тысячи человек

15.02.2019 13:21 174

2,5 тысячи человек приставы принудительно доставили в суды области на судебные процессы за 2018 год, еще 2,4 тысячи должников привезли к приставам-исполнителям, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 февраля.

За это же время приставы не дали пронести в суды 501 единицу оружия и боеприпасов. Всего же на заседания безуспешно пытались пронести более 7,8 тысяч запрещенных предметов.

Приставы охраняли 2 федеральных арбитражных суда, 12 федеральных судов общей юрисдикции и 55 участков мировых судей.