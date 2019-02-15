Транспортное предприятие наказали за неуплату НДС

15.02.2019 12:51 202

Генерального директора людиновского транспортного предприятия ООО «Транс ЛК» признали виновным в уклонении от уплаты НДС, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 15 февраля.

Общество не заплатило более 37 миллионов. Для этого в налоговые декларации и другие бухгалтерские документы были внесены ложные сведения.

Директору придется вернуть эти деньги в казну. Решение Людиновского районного суда он пытался оспорить, но и областной суд признал вину руководителя.