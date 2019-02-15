Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Пятница, 15 февраля
$ 66.54 0.86
75.05 0.66
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Транспортное предприятие наказали за неуплату НДС

15.02.2019 12:51 0 202
Транспортное предприятие наказали за неуплату НДС

Генерального директора людиновского транспортного предприятия ООО «Транс ЛК» признали виновным в уклонении от уплаты НДС, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 15 февраля.

Общество не заплатило более 37 миллионов. Для этого в налоговые декларации и другие бухгалтерские документы были внесены ложные сведения.

Директору придется вернуть эти деньги в казну. Решение Людиновского районного суда он пытался оспорить, но и областной суд признал вину руководителя.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Заключенные в товарковской колонии будут пилить бревна и делать поддоны 15.02.2019 14:21

За год приставы заставили прийти в суд 2,5 тысячи человек 15.02.2019 13:21

Калужанка сама сожителя порезала, сама ему вызвала «скорую» 15.02.2019 12:29

Мигранта оштрафовали за попытку подкупа инспектора ДПС 15.02.2019 12:07

Наркодилера-рецидивиста поймали в Обнинске 15.02.2019 10:58

Более 3 тысяч кубометров снега вывезли из Калуги за ночь 15.02.2019 10:39

5 улиц и 11 деревень в Калуге остались без света 15.02.2019 10:10

Вор прикинулся установщиком цифрового ТВ, чтобы ограбить бабушку 15.02.2019 09:47

Водителя с поддельными правами поймали под Малым 15.02.2019 09:18

Гололед и сильный ветер надвигаются на область 15.02.2019 08:32

Народные новости
477 7
mason
2041 39
frank
2168 27
eva99

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

Новости партнеров

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

Даниил Мартынов: «Такой программы подготовки волонтеров еще нет ни в одной стране мира»

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.