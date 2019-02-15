Калужанка сама сожителя порезала, сама ему вызвала «скорую»

15.02.2019 12:29 395

33-летнюю жительницу Калуги обвиняют в нанесении серьезной раны сожителю, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 февраля.

В ноябре прошлого года женщина поругалась с гражданским мужем. Во время ссоры она взяла со стола нож и вонзила его в область паха. Затем обвиняемая вызвала «скорую». Мужчину госпитализировали.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.