Мигранта оштрафовали за попытку подкупа инспектора ДПС

15.02.2019 12:07 168

47-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в попытке дать мелкую взятку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 февраля. В апреле прошлого года мигрант попытался дать инспектору ДПС тысячу рублей, чтобы тоот не привлекал его к ответственности за нарушение режима пребывания в стране. Но полицейский отказался. Приезжего оштрафовали на 20 тысяч.



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