Более 3 тысяч кубометров снега вывезли из Калуги за ночь

15.02.2019 10:39 212

В ночь на пятницу, 15 февраля, с улиц Калуги вывезли 3265 кубометров снега. Собирали его 86 дорожных рабочих и 84 специальные машины, сообщила пресс-служба горуправы.

Днем в пятницу на очистку города вышли 85 специальных машин и 119 рабочих, которые будут расчищать областной центр в недоступных для машин местах.

Снег будут вывозить по следующим адресам:

Каменный мост,

ул. Пушкина,

ул. Королева,

ул. Баженова,

пл. Победы,

ул.Суворова,

ул. Набережная,

ул. Кирова,

ул. Ленина,

бульвар Победы,

ул. Чижевского,

ул. 5-я линия,

ул. Киевка,

ул. Бутома,

ул. Грабцевское шоссе.



