5 улиц и 11 деревень в Калуге остались без света

15.02.2019 10:10 328

Плановые отключения электроэнергии произошли в Калуге в пятницу, 15 февраля, сообщил филиал «Калугаэнерго». Без электричества остались 11 деревень и 5 улиц города.

С 09:00 до 16:00 света не будет:

д. Ромодановские дворики (частично),

д.Некрасово (частично),

д.Макарово (частично),

д.Андреевское (частично),

д.Плетеневка (частично),

д.Канищево (частично),

д.Ермолово (частично),

д.Починки(частично),

д.Галкино(частично),

д.Муратовка(частично),

д. Мужачи(частично).

С 09:00 до 16:00 электричество отключили на: