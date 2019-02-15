5 улиц и 11 деревень в Калуге остались без света

Плановые отключения электроэнергии произошли в Калуге в пятницу, 15 февраля, сообщил филиал «Калугаэнерго». Без электричества остались 11 деревень и 5 улиц города.
С 09:00 до 16:00 света не будет:
д. Ромодановские дворики (частично),
д.Некрасово (частично),
д.Макарово (частично),
д.Андреевское (частично),
д.Плетеневка (частично),
д.Канищево (частично),
д.Ермолово (частично),
д.Починки(частично),
д.Галкино(частично),
д.Муратовка(частично),
д. Мужачи(частично).
С 09:00 до 16:00 электричество отключили на:
ул.П.Свободы, 93-135; д.
ул. Московская, 84,104,81,80,82,120;
ул.М.Горького 56,58;
ул.Мичурина 34,36;
ул.Ф.Энгельса, 89,91 (5 подъезд)
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