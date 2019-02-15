Наркодилера-рецидивиста поймали в Обнинске

35-летнего мужчину задержали в центре Обнинска, когда он пытался сбыть синтетический наркотик, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 февраля.
Продать «N-метилэфедрон» массой 0,017 грамма мужчине не удалось — он попался оперативникам.
Задержанный наркодилер уже сидел и за распространение дурмана и за грабеж.
Сейчас мужчина сидит в СИЗО в наукограде и ждет суда.
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