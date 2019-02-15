Вор прикинулся установщиком цифрового ТВ, чтобы ограбить бабушку

15.02.2019 09:47 354

67-летняя пенсионерка в Обнинске впустила в дом мошенника, представившегося волонтером, настраивающим специальные приставки для приема цифрового сигнала, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 февраля.

Мужчина рассказывал старушке о перспективах перехода на новую систему вещания и так заморочил пенсионерке голову, что она не заметила, как мошенник украл из шкафа 75 тысяч.

Мошенника ищут, а полиция предупреждает, что волонтеры или представители организаций без предупреждения в дом не приходят.