Водителя с поддельными правами поймали под Малым

15.02.2019 09:18 90

Сотрудники полиции остановили под Малоярославцем для проверки автомобиль местного жителя и обнаружили, что права у молодого мужчины поддельные, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 февраля.

Качество и способ печати удостоверения не соответствовали принятой технологии. Эксперты подтвердили, что права были напечатаны на струйном принтере.

Водитель объяснил, что купил документ в Интернете. Он надеялся, что удостоверение не вызовет никаких вопросов у инспекторов, если его остановят для проверки документов.