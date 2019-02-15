Гололед и сильный ветер надвигаются на область

В пятницу, 15 февраля, в Калужской области прогнозируется усиление юго-западного ветра, его порывы будут достигать 17 м/с, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.
В регионе — гололед. На дорогах гололедица.
Неблагоприятные погодные условия начнутся в ближайший час и продлятся как минимум до конца пятницы.
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