Гололед и сильный ветер надвигаются на область

15.02.2019 08:32 203

В пятницу, 15 февраля, в Калужской области прогнозируется усиление юго-западного ветра, его порывы будут достигать 17 м/с, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС. В регионе — гололед. На дорогах гололедица. Неблагоприятные погодные условия начнутся в ближайший час и продлятся как минимум до конца пятницы.



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