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Снаряд и мину обезвредили в Мещовске

14.02.2019 20:53 0 114
Снаряд и мину обезвредили в Мещовске

Сегодня, 14 февраля, специалисты выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС области, в Мещовске на улице Красноармейской обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм и минометную мину 81 мм.

Спасатели напоминают, что найденную взрывчатку ни в коем случае нельзя трогать или пытаться обезвредить самостоятельно. Их нужно огородить и вызвать специалистов.

 


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