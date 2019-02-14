Снаряд и мину обезвредили в Мещовске

14.02.2019 20:53 114

Сегодня, 14 февраля, специалисты выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС области, в Мещовске на улице Красноармейской обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм и минометную мину 81 мм.

Спасатели напоминают, что найденную взрывчатку ни в коем случае нельзя трогать или пытаться обезвредить самостоятельно. Их нужно огородить и вызвать специалистов.