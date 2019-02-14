Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Калуге и области в ближайшие дни

14.02.2019 17:46 285

15, 16, 22 и 23 февраля в Калуге и области пройдет операция «Нетрезвый водитель».

На федеральных трассах А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М-3 «Украина», а 15 февраля и на улицах областного центра сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В основном засады будут ожидать пьяных автолюбителей на выездах из районных центров на федеральные автодороги, где, как полагает отдел пропаганды областного ГИБДД, выявление таких лиц наиболее вероятно.