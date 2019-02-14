Обнинский рецидивист вернется на нары за оскорбление полицейского

14.02.2019 20:16 152

В Обнинске осудили рецидивиста за грабеж и оскорбление представителя власти.

Так, в апреле прошлого года он похитил из магазина алкоголь и продукты, но бдительный сотрудник магазина попытался остановить вора, и вызвал полицию, которая его и повязала. А в июле того же года, будучи пьяным, дебошир оскорбил и ударил сотрудника ДС ГИБДД, находящегося при исполнении.

Так как подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и мел не снятую судимость, его приговорили к двум с половиной годам строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.