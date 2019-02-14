В Козельском районе начнут хоронить на законных основании

14.02.2019 19:06 302

Козельская прокуратура на днях проверила, как в районе обстоят дела с похоронным делом. Проверка показала, что районная администрация не озаботилась созданием специальной службы похоронного дела, что явилось прямым нарушением закона. Прокуроры направили в суд иск, обязывающий чиновников организовать похоронную контору, и судьи иск удовлетворили полностью.



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