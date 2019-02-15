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Сельскохозяйственная компания не заплатила сотрудникам почти 2 миллиона рублей

15.02.2019 06:58 0 183
Сельскохозяйственная компания не заплатила сотрудникам почти 2 миллиона рублей

Прокуратура Перемышльского района на днях обнаружила, что на крупном сельскохозяйственном предприятии не выплачивают вовремя зарплату работникам.

Работодатель игнорировал установленные даты выплаты заработанного и на январь 2019 был должен более 1,8 миллиона рублей 281 сотруднику.

Прокуроры вынесли руководителю компании представление о незамедлительном погашении задолженности и взяли это дело под свой контроль, сообщила пресс-служба ведомства.


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