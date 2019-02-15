Кировскому дровосеку, нарубившему леса на 190 тысяч рублей, вынесли приговор

15.02.2019 07:50 160

В Кирове осудили местного жителя за незаконную вырубку леса, сообщила 14 февраля прокуратура области.

В сентябре 2018 года он нарубил деревьев более чем на 190 тысяч рублей в Куйбышевском лесничестве.

За экологическое преступление суд приговорил дровосека к полутора годам лишения свободы условно и заставил выплатить сумму ущерба пострадавшему лесничеству.