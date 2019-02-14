В Спас-Деменском районе в загоревшейся бане пострадал человек

14.02.2019 14:39 230

Сегодня, 14 февраля, около полудня произошел пожар в Спас-Деменском районе. В деревне Новоусенское на Новоуспенской улице загорелась баня. Как сообщила пресс-служба Главного регионального управления МЧС России, в огне пострадал человек. Пожар потушили силами пожарно-спасательной службы МЧС и добровольной пожарной дружины «Павлиново».



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