2 года тюрьмы грозит калужанину за украденную куртку

14.02.2019 09:43 189

Калужанин решил обновить свой гардероб без финансовых затрат.

Придя в магазин без верхней одежды, он отвлек продавца просьбой принести обувь, и когда та вышла, снял с вешалки куртку за 2тысячи рублей, надел ее под свитер и ушел.

Задержавшим его сотрудникам полиции он пояснил, что его собственная куртка в стирке и эта ему понадобилась для прогулки. Как сообщила пресс-служба УМВД города, любителю приодеться на халяву грозит два года тюрьмы.