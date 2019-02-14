Ночью в Перемышльском районе перевернулся автомобиль

14.02.2019 08:39 349

Сегодня, 14 февраля, около 01 часа ночи в Перемышльском районе случилось ДТП.

У деревни Верхние Подгоричи автомобиль «Джилли» съехал с трассы в кювет, где и опрокинулся. В аварии пострадал человек, тяжесть полученных им травм оценивали медики, прибывшие на место происшествия. Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, последствия ДТП ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники.