За минувшие сутки три человека пострадали в трех авариях на дорогах области

13.02.2019 18:08 185

Вчера, 12 февраля, на дорогах Калужской области з человека пострадали в 3-х авариях. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4488 нарушений Правил дорожного движения. Так, 9 человек управляли транспортом в состоянии опьянения, 6 водителей нарушили правила перевозки детей, и 8 гонщиков вылетели на встречную полосу. Также инспекторы поймали и оштрафовали 82пешехода-нарушителя, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.



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