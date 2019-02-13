В столкновении «Газели» с грейдером пострадали люди

13.02.2019 16:17 398

Сегодня, 13 февраля, в Малоярославецком районе на 4 км автодороги «Калуга-Малоярославец» произошло столкновение автомобиля «Газель» с грейдером. В результате аварии пострадали люди. На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, последствия аварии ликвидировали 9 специалистов при помощи специальной техники.



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