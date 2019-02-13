Нерадивая мамаша изо всех сил сопротивлялась правосудию

13.02.2019 16:11 453

Приставы Спас-Деменского и Барятинского районов пытались взыскать алименты с горе-мамаши на ее ребенка, находящегося в детском доме, но гражданка на прием не являлась, на звонки не отвечала, собираясь, по всей видимости, сыграть с законом в прятки.

Сотрудник ведомства вынес постановление о принудительном приводе женщины в отдел, и, когда она открыла дверь, ее ждал сюрприз в виде мужчин в форме. Крича и ругаясь, она попыталась захлопнуть дверь перед исполнителями, чем навлекла на себя очередное административное наказание.

В результате должница ответит по двум административным делам: за сопротивление деятельности должностных лиц и за неуплату алиментов.