5 лет строгого режима получил житель Балабаново за крутую тачку

13.02.2019 15:54 470

В апреле 2018 года осужденный с приятелем похитили автомобиль «Land Rover Range Rover», ценой 3 миллиона рублей, со стоянки ТРЦ «Триумф Плаза».

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