5 лет строгого режима получил житель Балабаново за крутую тачку

В Обнинске осудили жителя Балабаново за крупное хищение.
В апреле 2018 года осужденный с приятелем похитили автомобиль «Land Rover Range Rover», ценой 3 миллиона рублей, со стоянки ТРЦ «Триумф Плаза».
За крутую тачку предприимчивому мужчине присудили 5 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
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