Жуковских лесников наказали за внеплановую проверку организации

13.02.2019 20:46 161

Калужская природоохранная прокуратура обнаружила, что сотрудники «Жуковского лесничества» провели незаконную проверку одной организации. Ранее компании было выдано предписание об устранении нарушений, которое та исполнила. Но, тем не менее, лесники нагрянули туда с внеплановой проверкой. В результате прокурорской проверки директора лесничества привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.



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