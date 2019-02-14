Тарусская налоговая служба недопоставила более 3 миллионов рублей в городской бюджет

14.02.2019 07:30 332

Прокуратура Тарусского района на днях проверила соблюдение налогового законодательства разными организациями, а также межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Калужской области.

В ходе проверки выяснилось, что межрайонная налоговая служба недостаточно сурово взыскивала платежи: так, в бюджет Тарусы не поступило более 3 миллионов рублей налоговых сборов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.