Фармацевтическая компания не платила работникам зарплату

13.02.2019 19:00 288

Прокуратура Обнинска выяснила, что фармацевтическая компания не выплатила работникам зарплату за январь.

Всего компания задолжала 190 000 рублей 18-ти сотрудникам, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В результате проверки прокуроры возбудили административные дела против предприятия и ее руководителя и задолженность перед работниками была тут же погашена.