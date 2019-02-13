Под тяжестью снега в Калуге рухнула крыша

13.02.2019 14:57 1303

В областном центре подсчитывают потери, нанесенные снежным циклоном.

Так, сегодня, 13 февраля, в 13.30 на улице Черновская под тяжестью снега рухнула крыша пристройки к производственному цеху на площади 15 м2. Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, в результате обрушения есть пострадавшие.