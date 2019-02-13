Сециалисты МЧС помогают энергетикам ликвидировать последствия циклона

13.02.2019 14:14 605

Специалисты МЧС пришли на помощь энергетикам в устранении последствий снежного циклона, прошедшего над Калужской областью.

Как сообщила пресс-служба ведомства, больше всего пострадали от воздействия стихии Малоярославецкий, Жиздринский, Думиничский, Жуковский и Дзержинский районы, а также пригороды областного центра.

Сейчас электроснабжение восстанавливают 28 бригад калужских электриков в составе 85 человек и 35 единиц техники, а также 10 специалистов МЧС и 10 специальных машин.