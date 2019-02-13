За нападение на полицейского дебошир отделался штрафом

13.02.2019 13:58 462

В Кирове осудили местного жителя за насилие в отношении представителя власти.

Мужчина, будучи нетрезвым, дебоширил в общественном месте. На место прибыл наряд ППС и призвал распоясавшегося гражданина к порядку, но тот накинулся на полицейского и нанес ему несколько ударов в грудь и голову. За это стражи порядка доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в суде дебошир вины не признал и был приговорен у штрафу.